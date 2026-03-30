رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة

َهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‎قاليباف، اليوم الإثنين، بتوجيه ضربات تجعل عدو طهران يندم، مؤكدا عدم التنازل عن حقوق بلاده.

وقال رئيس البرلمان الإيراني،: "إذا ضرب العدو مرة واحدة؛ فسيتلقى عدة ضربات في المقابل، وبإذن الله، الشعب الإيراني، بقيادة المرشد الأعلى، سيستعيد حقوقه وسيجعل العدو يندم على هذا العدوان".

وأضاف قاليباف أن الشعب الإيراني سيجعل “العدو يندم” على ما وصفه بالعدوان، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها وستواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، تمكن صاروخ باليستي إيراني من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية في إطار الحرب الدائرة منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وأفادت التقييمات الأولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحدث صاروخ باليستي أطلقته إيران سقط على وسط إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال أن الصاروخ هو الثاني في غضون نصف ساعة، وأصاب منطقة مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".