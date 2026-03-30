قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

سعيد فراج   -  
تصوير أحمد رمضان

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي عن كواليس التحضير لشخصية مصطفى مشهور، بمسلسل رأس الأفعى، قائلا: «أنا لي الشرف الكبير أني أشارك في الأعمال الوطنية الكبيرة اللي مصر بتقدمها للمصريين وللوطن العربي كله كدروس مستفادة من الأحداث اللي احنا شوفناها». 

وتابع نضال الشافعي: «أنا سعيد جدا باشتراكي في هذه الأعمال الوطنية مثل الاختيار الجزء الثاني كنت عامل الشاب السابق سليمان السيناوي هذا المحب للوطن اللي ضحى بحياته في سبيل إعلاء كلمة الوطن وإعلاء كلمة الله فده كان شيء بالنسبة لي مشرف جدا وشاركت مع أخويا النجم أحمد عز في هجمة مرتدة برضو كنت سعيد بالاشتراك في هذا العمل لأن أنا أعمل رجل من رجال المخابرات فده كان شرف عظيم جدا لي يعني ثم بعد كده بقى لما جي في رأس الأفعى وأنا باعتبره من وجهة نظري يعني امتداد لفكرة الإختيار وأجزاء الإختيار». 

واستطرد نضال الشافعي: «كنت سعيد جدا بالعمل مع نجوم مسلسل رأس الأفعى.. وشخصية مصطفى مشهور فهو اسم المسلسل رأس الأفعى اسمه على مسمى للمسلسل كله يعني بصراحة ويعتبر مصطفى مشهور من رؤوس الأفاعي اللي كانت موجودة في فترة من الفترات اللي كان محرك للأحداث بشكل أو بآخر يعني الموضوع بالنسبة لي على قد ما فكرة انه كان واحد ضيف شرف موجود فيه بس كانت مسئولية كبيرة في العرض مهم جدا ان انت تبقى على مستوى المسئولية في التقديم 

وأضاف نضال الشافعي: «هذا العمل خلاني أذاكر بشكل اكتر من اللازم يعني قريت عنه كتير قريت عن الفترة كتير جبت أفلام تسجيلية لـ مصطفى مشهور اتفرجت عليه هو بيتكلم وبيدي محاضرات قاعد في اجتماعات شفت طريقته شفت اسلوبه شفت طريقة كلامه وطبقة الصوت بتاعته.. وربنا سبحانه وتعالى رزقنا التوفيق». 

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب. 

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار. 

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه. 

 

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه. 

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

ترشيحاتنا

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد