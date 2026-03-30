الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة وسهلة التحضير دون أن تُرهقك في المطبخ، فإن المكرونة بالسجق تُعد خيارًا مثاليًا يجمع بين الطعم الشهي وسرعة التنفيذ. هذه الوجبة تناسب الغداء أو العشاء، ويمكن إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، للشيف رباب العمدة.

المكونات لطريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة فقط

  • نصف كيلو مكرونة أي نوع تفضليه
  • 250 جرام سجق بلدي
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 1 بصلة متوسطة مفرومة
  • 2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب صلصة جاهزة
  • 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم اختياري
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة بابريكا أو شطة حسب الذوق
  • ملعقة صغيرة سكر لتوازن الطعم
  • زيت أو سمن


 1. سلق المكرونة

ضعي قدرًا به ماء على النار، وأضيفي قليلًا من الملح، ثم أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج. بعد ذلك، صفيها جيدًا واتركيها جانبًا.

2. تحمير السجق

في مقلاة على نار متوسطة، أضيفي الزيت ثم السجق المقطع حلقات، وقلّبيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ويُطهى جيدًا.

3. إضافة البصل والثوم

أضيفي البصل إلى السجق وقلّبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

4. تحضير الصلصة

أضيفي الطماطم المبشورة أو الصلصة ومعجون الطماطم، وامزجي المكونات جيدًا.
تبّلي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم أضيفي السكر واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يتماسك.

5. خلط المكرونة

أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلّبي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات ويتوزع السجق والصلصة بالتساوي.

طريقة التقديم

تُقدَّم المكرونة بالسجق ساخنة، ويمكن تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم أو الجبن المبشور حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة
يُفضل استخدام سجق طازج للحصول على أفضل مذاق
يمكن إضافة فلفل ألوان أو مشروم لإثراء الطبق
تجنّبي الإفراط في سلق المكرونة حتى لا تصبح لينة أكثر من اللازم
إضافة القليل من الشطة تمنح الوصفة نكهة مميزة لعشاق الأطعمة الحارة


وقت التحضير

لا تتجاوز مدة إعداد هذه الوصفة 20 دقيقة، مما يجعلها مناسبة للأيام المزدحمة أو عند الحاجة لتحضير وجبة سريعة.

