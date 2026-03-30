هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

تزايدت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات المواطنين حول حقيقة منح إجازة يومي الأربعاء والخميس للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، على خلفية التحذيرات المتصاعدة من موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، إلا أن المصادر الرسمية أكدت أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بهذا الشأن، وأن اليومين لا يزالان ضمن أيام العمل الطبيعية.



كما لم تعلن وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالي عن تعليق الدراسة في المدارس أو الجامعات، رغم حالة الترقب الواسعة التي تسيطر على الشارع، خاصة مع التحذيرات المتكررة من شدة التقلبات الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة.





موجة طقس عنيفة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

في المقابل، تتواصل التحذيرات من موجة طقس سيئة وُصفت بأنها من بين الأقوى خلال الموسم الحالي، حيث أكد الدكتور محمد علي فهيم أن البلاد على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر لمدة 72 ساعة، تبدأ من مساء الثلاثاء وتمتد حتى نهاية يوم الخميس.

وأوضح أن هذه الموجة تحمل طابعًا عنيفًا ومركبًا، يجمع بين أمطار رعدية غزيرة، ورياح نشطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يجعلها من أكثر الحالات الجوية تأثيرًا خلال الفترة الحالية.



ذروة الحالة يوم الأربعاء.. وسيول محتملة

تشير التوقعات إلى أن ذروة الموجة ستكون يوم الأربعاء، حيث تشتد الأمطار بشكل كبير وقد تتحول إلى سيول في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد والوادي الجديد والمناطق الجبلية والمنخفضة.

ومن المتوقع أن تبدأ الحالة تدريجيًا من غرب البلاد، وتحديدًا من مناطق سيوة ومطروح، قبل أن تمتد إلى الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما يعني أن التأثير سيكون واسع النطاق.

الأرصاد تؤكد: أمطار ورياح وانخفاض في الرؤية

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد اضطرابات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة والغزيرة، وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

وأضافت أن نشاط الرياح سيكون أحد أبرز ملامح هذه الموجة، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

القاهرة ضمن نطاق التأثير.. ولكن بدرجة أقل

رغم امتداد تأثير الموجة إلى القاهرة الكبرى، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شدتها ستكون أقل مقارنة بالمناطق الساحلية وشمال البلاد، حيث تقتصر على أمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلب الأحيان.

في المقابل، تزداد حدة التأثير في مناطق شمال الصعيد وسيناء، مع احتمالات أعلى للأمطار الغزيرة والسيول، ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.



تحذيرات عاجلة للمواطنين

في ظل هذه الأجواء، دعا الخبراء المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، خاصة خلال فترات ذروة الأمطار، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أو القريبة من أعمدة الكهرباء والأشجار.

كما شددوا على ضرورة القيادة بحذر على الطرق، بسبب احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية وتجمع المياه، إلى جانب أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات طارئة.

لا قرارات بالإجازة حتى الآن.. والمتابعة مستمرة

ورغم خطورة الحالة الجوية، أكدت الجهات المعنية أن قرار تعطيل العمل أو الدراسة لم يُتخذ حتى الآن، وأن الأمور لا تزال قيد المتابعة لحظة بلحظة، وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ أي قرارات رسمية في هذا الشأن بناءً على تقييم الوضع خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب ذروة الموجة يوم الأربعاء.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحذر هو العنوان الأبرز، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، انتظارًا لما ستسفر عنه الساعات القادمة من تطورات في واحدة من أقوى موجات الطقس التي تشهدها البلاد مؤخرًا.