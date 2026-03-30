هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس القادمين بعد تحذيرات الهيئة الهامة للأرصاد الجوية من موجة الأمطار الجديدة ؟ .. سؤال يبحث أولياء أمور طلاب المدارس حاليا عن إجاباته لترتيب أمورهم ، خوفا من تكرار حالة الإرتباك التي حدثت أمس بالتعليق المفاجئ للدراسة في 3 محافظات .

تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس .. هل صدر القرار ؟

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرارات رسمية نهائية تنص على تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه جاري دراسة الموقف مع الجهات المعنية في الدولة ، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة لـ تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس القادمين ، حسب طبيعة الأحوال الجوية وذلك وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة لتقدير الموقف بشكل حاسم ، بإعتبار أن وضع الخرائط المناخية غير مستقر وسريع التغير .

وشدد المصدر على أنه في حالة الحاجة إلى تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس ، سيتم الإعلان عن ذلك في وقت مناسب ، نافيا تكرار أزمة تأخير إعلان القرار التي حدثت أمس الأحد في 3 محافظات .

أمطار رعدية الأربعاء والخميس

وكانت قد أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اليوم الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود اليوم ، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.