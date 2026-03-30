أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 72 ساعة، تبدأ من مساء الثلاثاء 31 مارس وحتى نهاية الخميس 2 أبريل، مؤكدًا أن المؤشرات المناخية تشير إلى موجة عنيفة تشمل أمطارًا رعدية غزيرة ورياحًا قوية وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأوضح فهيم أن يوم الإثنين 30 مارس يشهد أجواء مستقرة نسبيًا مع ظهور شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية، خاصة خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة للاستعداد قبل بدء الحالة الجوية.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن بداية تأثير الحالة ستكون يوم الثلاثاء 31 مارس، حيث تبدأ الأمطار بعد الظهر على مناطق من غرب الجمهورية مثل سيوة ومطروح، قبل أن تتقدم الجبهة الممطرة تدريجيًا مع ساعات المساء والليل نحو مناطق الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية في بعض المناطق.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يوم الأربعاء 1 أبريل يمثل ذروة الحالة الجوية والأكثر خطورة، حيث يُتوقع سقوط أمطار غزيرة جدًا ورعدية على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، إضافة إلى مناطق الدلتا ومدن القناة وسيناء، مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض المناطق، فضلًا عن امتداد الأمطار الغزيرة إلى محافظات الصعيد، والتي قد تتحول إلى سيول، خصوصًا في مناطق الوادي الجديد والواحات وجنوب الصعيد.

وأشار فهيم إلى أن الحالة ستصاحبها رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، تزيد من الإحساس بالعواصف وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل. كما تستمر فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 2 أبريل على أغلب الأنحاء، ولكن بشدة أقل مقارنة بيوم الأربعاء، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا، خاصة على الوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد.

موعد تحسن الطقس

وتوقع أن تبدأ الحالة في الانحسار التدريجي مع فجر الجمعة، مع بقاء فرص ضعيفة إلى متوسطة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب الصعيد، خاصة قنا والأقصر وجنوب سوهاج، قبل تحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي.

تحذيرات عاجلة

ووجّه فهيم عدة تحذيرات للمواطنين، أبرزها تجنب التواجد في المناطق المنخفضة أو مجاري السيول، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بحذر شديد بسبب انخفاض الرؤية وسقوط الأمطار، وتقليل التحركات غير الضرورية خلال ذروة الحالة الجوية.