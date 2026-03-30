إلهام أبو الفتح
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس .. يبحث عنها جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الإنترنت ، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الطقس وموجة الأمطار المتوقعة .

وبشأن حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرارات رسمية نهائية تنص على تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه جاري دراسة الموقف مع الجهات المعنية في الدولة ، للإتفاق على مدى الحاجة لإصدار قرار ينص على تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس من عدمه

وشدد المصدر ، على أنه سيتم حسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس حسب طبيعة الأحوال الجوية وذلك بعد دراسة ومتابعة أحدث تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة لتقدير الموقف بشكل حاسم ، بإعتبار أن وضع الخرائط المناخية غير مستقر وسريع التغير .

وشدد المصدر على أنه في حالة الحاجة إلى تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس ، سيتم الإعلان عن ذلك في وقت مناسب ، نافيا تكرار أزمة تأخير إعلان القرار التي حدثت أمس الأحد في 3 محافظات .

حالة الطقس الأربعاء والخميس

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا منذ قليل ، قالت خلاله ، أنه رداً على الاستفسارات التى وردت عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ، فوفقاً لأحدث التحديثات لخرائط الطقس ، من المتوقع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية ، كما يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة غداً الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأخيرا اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها قائلة : نهيب بعدم الإلتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة

وكانت قد أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اليوم الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود اليوم ، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.

