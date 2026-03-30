بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

شهدت عدد من المحافظات ، أمس، حالة من التقلبات الجوية الحادة، حيث تعرضت لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

امتحانات

ولذلك أعلنت محافظة القاهرة عن ترحيل الامتحان الذي تم تأجيله يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، بسبب تعليق الدراسة نتيجة سوء الأحوال الجوية، على أن يعقد يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

المرحلة الثانوية

كما سيتم عقد الامتحان المؤجل للمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، مع التأكيد على استمرار باقي جدول الامتحانات كما هو دون أي تعديل.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية دون الإخلال بجداول الامتحانات المقررة.