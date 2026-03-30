د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

ليست الرجولة كلمة عابرة تُقال، ولا صفة تُعلّق على هيئة رجل، بل هي حالة شعورية عميقة، تلمسها المرأة قبل أن تراها، وتشعر بها قبل أن تُفسّرها. الرجولة في عين الأنثى ليست مجرد مظهر أو صوت عالٍ أو حضور طاغٍ، بل هي ذلك الإحساس الخفي الذي يجعلها، رغم قوتها، تميل لتسكن، ورغم استقلالها، تختار أن تستند.

المرأة تعشق الرجولة… نعم، لكنها في الوقت ذاته تقاومها.

تنجذب إليها، وتختبرها.

تقترب منها، ثم تبتعد قليلًا… لا هروبًا، بل اختبارًا.

هي لا ترفض الرجولة بقدر ما ترفض الزيف فيها. لا تقاوم حضور الرجل، بل تقاوم هشاشته حين يتخفّى خلف قناع القوة.

من هنا تبدأ الحكاية…

المرأة التي تتذمّر من غيرتك، قد تكون في داخلها أكثر النساء فرحًا بها.

تقول لك: “لا تُضيّق عليّ”… لكنها في سرّها تتساءل: “هل يهمّه أمري بما يكفي ليغار؟”

تعاتبك على تدخلك في تفاصيلها، وربما ترفع صوتها رفضًا، لكنها حين تجلس بين صديقاتها، تفخر برجل “له كلمة”، رجل لا يتركها للريح، ولا يترك حدود العلاقة مفتوحة لكل عابر.

هذا التناقض الظاهري ليس ازدواجية، بل هو عمق.

المرأة لا تبحث عن رجل يوافقها في كل شيء، بل عن رجل يُشعرها أن هناك من يقف على أرض ثابتة، حتى لو اختلف معها.

هي ترفع صوتها ضد الحدود… لكنها تخاف من غيابها.

تتمرد على القيود… لكنها تنهار في الفوضى.

تريد أن تختار… لكنها تريد أن تشعر أن هناك من يحمي هذا الاختيار.

المرأة لا تختبرك لأنها تحب الصراع، بل لأنها تخاف السقوط.

هي لا تتحداك لتنتصر عليك، بل لتطمئن أنك لن تنهزم أمامها.

كل مرة تعاندك فيها، هي في الحقيقة تضعك في اختبار غير مُعلن:

“هل ستبقى كما أنت؟ أم ستتغيّر لترضي لحظة؟”

المرأة لا تثق في رجل يتبدل بسهولة.

ولا تسلّم قلبها لمن يساوم على ثوابته.

هي تريد رجلًا يمكنها أن تختلف معه، دون أن تخاف أن ينهار.

لأن الحقيقة التي لا تُقال كثيرًا، أن أخطر ما تخافه المرأة… ليس الفراق، بل الاختيار الخاطئ.

أن تكتشف، في منتصف الرحلة، أن من ظنّته رجلًا، لم يكن كذلك.

أن تشعر أنها سلّمت روحها لمن لا يقوى على حملها.

أن تدرك أن ربان السفينة، الذي اطمأنت له، لا يعرف كيف يواجه العواصف.

هذا الخوف العميق هو ما يصنع كثيرًا من سلوكياتها.

هذا القلق الصامت هو ما يدفعها أحيانًا لأن “تترجل”… لا رغبة، بل اضطرارًا.

حين لا تجد رجلًا يحتويها، تتحول هي إلى رجل.

حين يغيب الحزم، تُجبر على أن تكون هي الحازمة.

حين يتلاشى الأمان، تصنعه بيديها، ولو على حساب أنوثتها.

وهنا تبدأ المأساة…

ليست مأساة أن تكون المرأة قوية، بل أن تُجبر على أن تكون كذلك طوال الوقت.

أن تفقد رفاهية الضعف، ومتعة الاتكاء، وراحة أن تكون “امرأة فقط”.

الرجولة الحقيقية لا تُلغِي أنوثة المرأة، بل تُعيدها إليها.

لا تُخضعها، بل تحتويها.

لا تُخيفها، بل تطمئنها.

ومن هنا، فإن أخطر خطأ يقع فيه بعض الرجال، أنهم يظنون أن التنازل عن رجولتهم هو الطريق إلى قلب المرأة.

فيُفرّط…

ويُلين حيث يجب أن يحزم…

ويصمت حيث يجب أن يُقال…

ويُساير حيث يجب أن يُثبت.

ظنًا منه أن هذا “حب”، بينما هو في عينها “ضعف”.

فالمرأة قد تُجامل ضعفك، لكنها لا تعشقه.

قد تتقبله مؤقتًا، لكنها لا تسكن إليه.

لأن قلبها لا ينبض إلا حيث تشعر أن هناك رجلًا… لا مجرد حضور.

هي لا تحتاج رجلًا كاملًا… لكنها تحتاج رجلًا واضحًا.

رجلًا يغار… لا يختنق.

يحمي… لا يسيطر.

يضع حدودًا… لا يُهين.

الغيرة التي تفرح بها المرأة ليست تلك التي تُقيّدها، بل التي تُشعرها بقيمتها.

ليست تلك التي تُضيّق عليها أنفاسها، بل التي تقول لها: “أنتِ لستِ عادية”.

أما الحزم الذي تفخر به، فليس قسوة، بل وضوح.

هو أن تعرف أين تقف، ومع من تقف، وإلى أين تمضي.

والحدود التي تعترض عليها أحيانًا، هي نفسها التي تحتمي بها حين تشتد الحياة.

حتى في تفاصيل تبدو صغيرة، كمسألة الاختلاط أو المواقف التي قد تُعرّض أنوثتها للانتقاص، فإن المرأة، وإن لم تُصرّح، تشعر في داخلها أن الرجل الذي لا يرى هذه الأمور، أو لا يهتم بها، هو رجل لا ينتبه لقيمتها كما يجب.

كل موقف تتعرض فيه المرأة لما يُشعرها بعدم الاحترام، يترك بداخلها همسة خافتة:

“لو كان رجلًا… لما كنتُ هنا.”

هي لا تقولها دائمًا… لكنها تشعر بها.

لذلك، فالحب عند المرأة ليس كلمات، بل إحساس مستمر بالأمان.

والأمان ليس وعودًا، بل أفعال.

أن تشعر أن هناك رجلًا يقف بينها وبين العالم، لا يدفعها إليه.

يحميها دون أن يسجنها.

ويحترمها دون أن يتركها بلا حدود.

وفي النهاية…

المرأة ليست معركة لتُهزم، ولا لغزًا ليُفك، بل روح تريد أن تطمئن.

فإن وجدت رجلًا… استراحت.

وإن لم تجد… تقاتل.

ولهذا، كانت القاعدة البسيطة العميقة:

“كن رجلًا… وستجدها امرأة.”

ليست دعوة للتسلط، ولا تبريرًا للقسوة، بل تذكير بأن لكل طبيعة ما يُكملها.

فالأنوثة تزدهر في ظل الرجولة، كما أن الرجولة تكتمل حين تجد أنوثة تُقدّرها.

ولعل أصدق ما يُعبّر عن هذا المعنى، ما جاء في قول النبي ﷺ:

«أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير منه، والله أغير مني».

فالغيرة هنا ليست ضعفًا، بل قيمة.

ليست شكًا، بل حرص.

ليست قيدًا، بل حماية.

وبين العشق والمقاومة…

تبقى الرجولة ذلك اللغز الذي لا تملّ المرأة من اكتشافه،

ولا تتوقف عن اختباره،

ولا تهدأ… حتى تثق به.