وزير الخارجية الإيراني يطالب السعودية بطرد القوات الأمريكية

حث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المملكة العربية السعودية على إخراج القوات الأمريكية من أراضيها، مؤكداً الادعاء بأن هجمات إيران في المنطقة لا تستهدف إلا أعداءها.

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع X: "تحترم إيران المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة. عملياتنا موجهة ضد المعتدين الذين لا يحترمون العرب أو الإيرانيين، ولا يستطيعون توفير أي أمن... لقد حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية".

أطلقت إيران مراراً وتكراراً وابلاً من الصواريخ على المملكة العربية السعودية خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ‎قاليباف، يوم الاثنين بتوجيه ضربات تجعل عدو طهران يندم مؤكدا عدم التنازل عن حقوق بلاده.

وقال رئيس البرلمان الإيراني إنه : "إذا ضرب العدو مرة واحدة، فسيتلقى عدة ضربات في المقابل، وبإذن الله، الشعب الإيراني، بقيادة المرشد الأعلى، سيستعيد حقوقه وسيجعل العدو يندم على هذا العدوان".

وأضاف قاليباف أن الشعب الإيراني سيجعل “العدو يندم” على ما وصفه بالعدوان، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها وستواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.