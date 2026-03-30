سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة من المنشورات التي تشكك في قرار منح إجازة للمدارس والجامعات بسبب تقلبات الطقس، حيث لم يكتفِ البعض بطرح تساؤلات مشروعة، بل اتجهت بعض التعليقات إلى مسارات تحمل قدرًا كبيرًا من الشك والتأويل غير المنطقي.

وتداول عدد من المستخدمين تساؤلات من قبيل: «ماذا يتم إخفاؤه؟» أو «هل هناك أمر خطير لا يتم الإعلان عنه؟»، بينما ذهب البعض إلى تفسيرات بعيدة تمامًا عن الواقع، وصلت إلى حد الربط بين القرار وشائعات تتعلق بوجود مخاطر غير معلنة مثل الإشعاع أو غيره.

هذا النمط من الطرح لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يعكس مؤشرًا مقلقًا يتعلق بتراجع الثقة لدى البعض في قرارات الدولة، والتشكيك في دوافعها، حتى في القرارات التي تستهدف في الأساس حماية المواطنين، وعلى رأسهم الطلاب.

في المقابل، فإن القرارات المتعلقة بتعليق الدراسة أو منح إجازات بسبب الأحوال الجوية تُتخذ عادة وفق تقديرات الجهات المختصة، بناءً على تقارير رسمية تتعلق بحالة الطقس ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب وحركتهم، خاصة في ظل تقلبات قد تؤدي إلى مخاطر حقيقية.

كما أن التجارب السابقة تؤكد أن الدولة لا تتردد في الإعلان عن أي مخاطر أو أزمات بشكل واضح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وهو ما يعزز من أهمية التعامل مع هذه القرارات في إطارها الطبيعي، دون تحميلها ما لا تحتمل من تفسيرات أو تأويلات.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه العالم بمرحلة دقيقة تتسم بتسارع الأحداث وتزايد تدفق المعلومات، ما يفرض على الجميع قدرًا أكبر من الوعي في التعامل مع ما يتم تداوله، خاصة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس، التي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الشائعات في حال غياب التحقق.

ومن هنا، تبرز أهمية عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو التفسيرات غير المنطقية، وعدم منح الفرصة لمروجي الشائعات الذين يسعون إلى إثارة القلق وبث حالة من البلبلة داخل المجتمع.

كما أن دعم مؤسسات الدولة لا يعني غياب الوعي أو النقد، بل يتطلب التفرقة بين التساؤل الموضوعي القائم على المعلومات، وبين التشكيك غير المستند إلى دليل، والذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية تمس استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، يصبح الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، حيث يتحمل كل فرد مسؤولية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم المشاركة في نشر محتوى قد يثير القلق دون أساس حقيقي.

في النهاية، تبقى الحقيقة الأهم أن الحفاظ على استقرار المجتمع لا يتحقق فقط عبر القرارات الرسمية، بل أيضًا من خلال وعي المواطنين، وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والشائعة، خاصة في أوقات تتطلب قدرًا أكبر من التماسك والثقة.

فالوعي… مسؤولية.