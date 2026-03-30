قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سريع الانتشار .. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا ظهر بالخارج
محافظ الجيزة يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بنزلة الشوبك ويوقد شعلة النصر
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وإسبانيا
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

سيد الضبع
سيد الضبع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة من المنشورات التي تشكك في قرار منح إجازة للمدارس والجامعات بسبب تقلبات الطقس، حيث لم يكتفِ البعض بطرح تساؤلات مشروعة، بل اتجهت بعض التعليقات إلى مسارات تحمل قدرًا كبيرًا من الشك والتأويل غير المنطقي.

وتداول عدد من المستخدمين تساؤلات من قبيل: «ماذا يتم إخفاؤه؟» أو «هل هناك أمر خطير لا يتم الإعلان عنه؟»، بينما ذهب البعض إلى تفسيرات بعيدة تمامًا عن الواقع، وصلت إلى حد الربط بين القرار وشائعات تتعلق بوجود مخاطر غير معلنة مثل الإشعاع أو غيره.

هذا النمط من الطرح لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يعكس مؤشرًا مقلقًا يتعلق بتراجع الثقة لدى البعض في قرارات الدولة، والتشكيك في دوافعها، حتى في القرارات التي تستهدف في الأساس حماية المواطنين، وعلى رأسهم الطلاب.

في المقابل، فإن القرارات المتعلقة بتعليق الدراسة أو منح إجازات بسبب الأحوال الجوية تُتخذ عادة وفق تقديرات الجهات المختصة، بناءً على تقارير رسمية تتعلق بحالة الطقس ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب وحركتهم، خاصة في ظل تقلبات قد تؤدي إلى مخاطر حقيقية.

كما أن التجارب السابقة تؤكد أن الدولة لا تتردد في الإعلان عن أي مخاطر أو أزمات بشكل واضح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وهو ما يعزز من أهمية التعامل مع هذه القرارات في إطارها الطبيعي، دون تحميلها ما لا تحتمل من تفسيرات أو تأويلات.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه العالم بمرحلة دقيقة تتسم بتسارع الأحداث وتزايد تدفق المعلومات، ما يفرض على الجميع قدرًا أكبر من الوعي في التعامل مع ما يتم تداوله، خاصة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس، التي أصبحت بيئة خصبة لانتشار الشائعات في حال غياب التحقق.

ومن هنا، تبرز أهمية عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو التفسيرات غير المنطقية، وعدم منح الفرصة لمروجي الشائعات الذين يسعون إلى إثارة القلق وبث حالة من البلبلة داخل المجتمع.

كما أن دعم مؤسسات الدولة لا يعني غياب الوعي أو النقد، بل يتطلب التفرقة بين التساؤل الموضوعي القائم على المعلومات، وبين التشكيك غير المستند إلى دليل، والذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية تمس استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، يصبح الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، حيث يتحمل كل فرد مسؤولية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم المشاركة في نشر محتوى قد يثير القلق دون أساس حقيقي.

في النهاية، تبقى الحقيقة الأهم أن الحفاظ على استقرار المجتمع لا يتحقق فقط عبر القرارات الرسمية، بل أيضًا من خلال وعي المواطنين، وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والشائعة، خاصة في أوقات تتطلب قدرًا أكبر من التماسك والثقة.
فالوعي… مسؤولية.

مواقع التواصل الاجتماعي تقلبات الطقس وجهات النظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

المغرب

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المغرب وباراجواي

فرج عامر

غير معروف في إسبانيا .. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدرب الأهلي السابق

وليد الركراكي

أحمد جلال يفجر مفاجأة: الركراكي يقترب من تدريب منتخب السعودية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد