أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور اشرف زكي إحالة الفنان أحمد عبدالله محمود للتحقيق بعد تصريحاته الأخيرة الذى ادلى بها عن الفنان الراحل رشدي اباظة.

وكشف مصدر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”، ان الفنان احمد عبدالله فى طريقه الأن الى مقر النقابة للتحقيق معه فى الأمر.

وكان اعتذر الفنان أحمد عبدالله محمود عن تصريحه عن الفنان الراحل رشدي أباظة وقال أحمد عبدالله محمود : كنت في لقاء حواري "بودكاست" وأثناء اللقاء كانت هناك فقرة تسلية وسألوني عن أجور فنانين راحلين وحاليين وجاء اسم الراحل العظيم الفنان رشدي أباظة فأجبت على سبيل "الدعابة" : رشدي أباظة ياخد أجره نسوان واكملت في ذات الوقت وعليهم خمسين مليون جنيها.

وأوضح أحمد عبدالله محمود أن الراحل رشدي أباظة فنان عظيم وأنا من صغري أعشق هذا الفنان وأعشق أدواره وأرى أن هذا الرجل كان "أسطورة" على الصعيد الفني.

ونشر الفنان أحمد عبدالله محمود إعتذار رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه : أنا طوووول عمري من وأنا طفل باشوف الفنان الراحل رشدي أباظة أسطورة على الصعيد الفني والإنساني وأنا آسف لو تعبيري خانني وأنا حالي حال ملايين المصريين والوطن العربي من عشاق هذا الرجل .. رشدي أباظة.

من ناحية أخرى شارك الفنان أحمد عبدالله محمود خلال موسم رمضان المنقضي في علي كلاي المسلسل الذي حاز على إعجاب الجمهور وهو من تأليف محمود حمدان .. بطولة أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، عصام السقا ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج محمد عبدالسلام.