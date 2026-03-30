بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

طرح كل من النجم عمر كمال والنجم محمود الليثي أحدث أعمالهما الغنائية المشتركة، والتي تحمل عنوان "بشوات البلد"، في تعاون جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي جمعتهما خلال الفترة الماضية.



الأغنية تأتي بطابع شعبي مميز، حيث كتب كلماتها مصطفى الشاعر، ولحنها محمد عبد السلام، فيما تولى التوزيع الموسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، لتخرج بشكل فني متكامل يعكس خبرات فريق العمل.

ويعد هذا الدويتو امتدادًا للتعاون المثمر بين عمر كمال ومحمود الليثي، بعد أن قدما سويًا عددًا من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، من بينها "يامحروقين مننا"، و"قصف جبهة"، و"أنا بطل السوق"، و"زمن زمن"، و"أخوك يشرف بلد"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مختلف المنصات.



ويواصل الثنائي من خلال "بشوات البلد" تقديم اللون الشعبي العصري الذي يجمع بين الإيقاع السريع والكلمات القريبة من الجمهور، في محاولة للحفاظ على نجاحاتهما السابقة وتعزيز حضورهما بقوة على الساحة الغنائية.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية الجديدة صدى واسعًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان، ونجاحاتهما المتتالية في تقديم أعمال مشتركة تحظى بإعجاب الجمهور.

وتقول كلمات أغنية بشوات البلد: يا بني احنا بشوات البلد والباقي فالصو ومعتش مننا في البلد والنعمة خلصوا، يا بني احنا بهوات البلد والباقي فالصو ومعتش مننا في البلد والنعمه خلصوا.