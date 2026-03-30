إلهام أبو الفتح
مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

عبد العزيز جمال

تتزايد حالة الترقب بين ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في مصر، انتظارًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل زيادة المرتبات 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد والمقرر خلال الساعات المقبلة، والتي وُصفت بأنها قد تكون من أكبر الزيادات في السنوات الأخيرة، في إطار توجه حكومي واضح لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن دعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
 

الحكومة تقترب من إعلان زيادة المرتبات 2026

في هذا السياق، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح أولية للزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها خلال أيام قليلة، ضمن حزمة مالية متكاملة سيتم إدراجها في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين دخول العاملين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير مخصصات إضافية لبند الأجور بما يعكس أولوية هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
 

الحد الأدنى للأجور مرشح لقفزة كبيرة

تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة تتراوح بين 13% و16%، وفق تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أن الزيادة ستكون أعلى من معدلات التضخم لضمان تحسن حقيقي في القوة الشرائية للمواطنين.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، مع احتمالات ببلوغه مستويات أعلى في بعض السيناريوهات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادات تتجاوز التضخم وتحسن فعلي في الدخول

أكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة لن تكون مجرد أرقام شكلية، بل تستهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة الموظفين، من خلال رفع الأجور بمعدلات تفوق التضخم، وهو ما يعزز القدرة الشرائية ويخفف من الأعباء اليومية.

كما أوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد توسعًا كبيرًا في بند الأجور، ضمن رؤية حكومية تستهدف دعم العاملين بالدولة، وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي السياق ذاته، أشار عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة قد تتضمن إجراءات إضافية، من بينها زيادة الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستفيد منه أكثر من 23 مليون مواطن.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن هناك مقترحات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، إلى جانب صرف سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، فضلًا عن علاوات قد تتراوح بين 10% و15% على الرواتب، ما يعكس توجهًا حكوميًا لتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي.

وأكدت الحكومة أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأولوية كبيرة ضمن خطة زيادة الأجور، نظرًا لأهميتهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن زيادة مخصصات الأجور في هذه القطاعات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
 

رغم التوسع في الإنفاق على الأجور، شددت الحكومة على استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكدت أن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، والتي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق.

وفي إطار موازٍ، تعمل الحكومة على تأمين موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير السلع الأساسية دون تأثر.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

