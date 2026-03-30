إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا

يخوض منتخب الفراعنة اختبارا موندياليا صعبا؛ عندما يحل ضيفا على إسبانيا، في برشلونة، غدا الثلاثاء.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هذه المباراة الودية، تعد فرصة لتخلص اللاعبين من الرهبة في المواجهات ضد منافسين من العيار الكبير.

وأكد إبراهيم حسن أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسباني على إجراء 11 تبديل خلال الودية التي ستجمع المنتخبين في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على استاد إسبانيول، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وأضاف: “نواجه إسبانيا وهي بطلة أوروبا في مباراة تاريخية لنا، والهدف هو؛ اكتشاف المزيد من الخبرات، وإزالة الرهبة عن اللاعبين في مواجهة المنتخبات الكبرى في العالم”.

وأكد أننا لم نتردد في الموافقة على خوض المباراة أمام منتخب بين الأقوى في العالم حاليا، ونرى أن هذا الأمر مفيد للغاية لنا.

ويشار إلى أن مهمة مصر- التي يغيب عن صفوفها قائدها مهاجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح للإصابة- لن تكون سهلة أمام إسبانيا التي هزمت منتخب صربيا بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي، وذلك بالنظر إلى الأسماء البارزة التي تضمها صفوفها، وفي مقدمتها جناح برشلونة لامين جمال، وزملاءه في النادي الكاتالوني “بيدري، فيران توريس، باو كوبارسي”.