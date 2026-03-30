زد يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع المقاولون

تعادل المقاولون العرب مع نظيره “زد إف سي”، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان منذ قليل، ضمن مباريات إياب دور الثمانية لكأس عاصمة مصر.

أحرز زد الهدف الأول عن طريق أحمد عادل في الدقيقة 22، وتعادل محمد ربيعة للمقاولون في الدقيقة 28

بهذه النتيجة يتأهل زد أف سى للدور نصف النهائي من البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين ، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويخوض المقاولون العرب، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد حامد وأمير عابد، وإبراهيم القاضي ونادر هشام.

خط الوسط: عمر الوحش ومصطفى جمال، وأحمد نادر حواش وأحمد باهية.

خط الهجوم: شكري نجيب ومحمد سالم.

بينما يخوض زد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: عبدالله بكري، أحمد طارق، حمدي علاء، محمد ربيعة.

الوسط: أحمد الصغيري، علي جمال لالا، أحمد كباكا

الهجوم: أحمد عادل ميسي، يوسف أسامة نبيه، شادي حسين.