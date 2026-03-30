بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا توضيحيا عاجلا ، لحسم الجدل بشأن حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس القادمين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتناول قرارات منسوبة للوزارة حول تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس ، غير صحيحة تماما

تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس .. التعليم: لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس حتى الآن.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأرصاد الجوية ، لاستبيان آخر تحديث حول طبيعة الأحوال الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس لاتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة إلى تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس من عدمه

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف المنشورات المفبركة والاستناد للمعلومات الدقيقة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

حالة الطقس الأربعاء والخميس

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا منذ قليل ، قالت خلاله ، أنه رداً على الاستفسارات التى وردت عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ، فوفقاً لأحدث التحديثات لخرائط الطقس ، من المتوقع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية ، كما يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة غداً الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأخيرا اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها قائلة : نهيب بعدم الإلتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة

وكانت قد أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اليوم الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود اليوم ، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.