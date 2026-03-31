الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق ولا إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.


 

وصرّح نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأمريكية قائلا: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق، لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، وإضعاف قدراتهم الصاروخية، وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".

وتابع قائلا إن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة "سيشجع إيران ويهدد الأمن العالمي".

وشدد على أن التهديد الإيراني "ليس موجها لإسرائيل فقط بل يتجاوز المنطقة".

وأشار نتنياهو إلى أن "جزءا كبيرا من أوروبا بات ضمن نطاق الاستهداف الإيراني"، مضيفا أن "صواريخ إيران تقترب من مدى عابر للقارات يصل إلى 4000 كيلومتر".

واسترسل قائلا إن "القدرات الصاروخية الإيرانية تهدد إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران "تسعى منذ سنوات لامتلاك سلاح نووي".

واختتم نتنياهو تصريحاته قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أدرك خطر إيران مبكرا وتصرف بحزم، وانسحابه من الاتفاق النووي كان خطوة ضرورية".

