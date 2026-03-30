استقالة دبلوماسي وادعاءات عن مخاوف من تصعيد نووي في إيران

أعلن محمد صفا، الدبلوماسي اللبناني، والمدير التنفيذي والممثل الرئيسي لمنظمة "الرؤية الوطنية" (PVA)، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تعليق جميع مهامه داخل أروقة الأمم المتحدة.

وقال محمد صفا عبر حسابه الرسمي: “لقد تخليت عن مسيرتي الدبلوماسية لتسريب هذه المعلومات علّقت مهامي حتى لا أكون جزءًا منها أو شاهدًا على هذه الجريمة ضد الإنسانية، في محاولة لمنع شتاء نووي قبل فوات الأوان”.

وتابع: “الأمم المتحدة تستعد لاحتمال استخدام الأسلحة النووية في إيران. هذه صورة لطهران. لكم أيها الجاهلون الذين لم يسافروا هناك والمتحمسون للحرب. طهران يسكنها 10 ملايين نسمة. تخيلوا قصف واشنطن أو لندن أو باريس أو أي مكان بالأسلحة النووية”.

وأضاف: “بالأمس تظاهر 10 ملايين شخص في أمريكا تحت شعار «لا لملوك». تحركوا الآن، انشروا هذه الرسالة في العالم. اخرجوا للشوارع. الاحتجاج من أجل إنسانيتنا ومستقبلنا. الشعوب وحدها قادرة على إيقاف الحرب. سيذكرنا التاريخ”.