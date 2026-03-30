الشارقة: هجوم إيراني استهدف شركة الثريا للاتصالات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الإمارات، يوم الاثنين أن السلطات تتعامل مع حادث استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات.

وأوضحت حكومة الشارقة في بيان لها، أن الجهات المختصة في إمارة الشارقة الاثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، ولم يتم تسجيل أية إصابات.

وأمس الأحد، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن اعتقال نحو 70 مواطنا بريطانيا في الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تصوير هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية، في انتهاك للقوانين المحلية المتعلقة بالأمن القومي.

ووفقًا للتقرير، يشمل المعتقلون سياحيا ومقيمين وأفرادا من أطقم الطيران، بينهم مضيفة تعمل لدى شركة "فلاي دبي"، قامت بتصوير موقع تحطم طائرة مسيّرة قرب مطار دبي، قبل أن يتم توقيفها بعد فحص هاتفها.

كما أُلقي القبض على سائح ستيني عُثر على هاتفه مقطع فيديو لصاروخ في السماء، رغم محاولته حذفه.