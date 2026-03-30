إندونيسيا تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات يونيفيل جنوب لبنان

نعت إندونيسيا، اليوم الاثنين، أحد جنودها العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعد مقتله جراء قصف استهدف موقعًا للقوة في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان، عن "خالص تعازيها" إثر مقتل الجندي وإصابة ثلاثة آخرين، جراء "قصف مدفعي غير مباشر" وقع في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب بلدة عدشيت القصير الحدودية، يوم 29 مارس.





من جهتها، أعلنت يونيفيل أنها لا تعلم حتى الآن مصدر القذيفة، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث. واعتبرت القوة في بيان أن "لا ينبغي لأحد أن يفقد حياته أثناء خدمة قضية السلام".





وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الحادث يأتي ضمن "عدة حوادث عرّضت سلامة وأمن قوات حفظ السلام للخطر، بما في ذلك خلال الساعات الـ48 الماضية".