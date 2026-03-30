الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين أوامره لسكان ست قرى أخرى في جنوب لبنان بالإخلاء، بعدما اندلعت الاشتباكات مع حزب الله في مستهل مارس الجاري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه "لضمان سلامتكم، ندعوكم إلى الانتقال فوراً إلى شمال بلدة القرعون (البقاع)".

وحدد المتحدث القرى التي طالب سكانها بالاخلاء في جنوب لبنان وهي زلايا ، ولبيا ، ويهمار ، وشهر ، وقلايا ، ودلافي، مضيفا أن أي تحرك جنوباً "قد يعرض حياتكم للخطر".

أدى الهجوم الإسرائيلي على بيروت وجنوب لبنان إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر من 1200 شخص، منهم حوالي 120 طفلاً.