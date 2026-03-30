تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من القلق الصحي المتزايد بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بمرض السل خلال السنوات الأخيرة، وذلك وفق تحذيرات صادرة عن جهات طبية رسمية، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفحص والتشخيص والمتابعة الطبية.

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات خلال 2024

وبحسب ما نشره موقع "Fox news"، من بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالسل خلال عام 2024، في أعلى حصيلة سنوية يتم رصدها منذ عام 2013، مع استمرار الزيادة للعام الثالث على التوالي، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التصاعد غير المعتاد في الإصابات.

أسباب الزيادة في حالات السل

يرجّح خبراء الصحة أن أحد أبرز أسباب هذه الزيادة يعود إلى التراجع الذي شهدته خدمات الكشف المبكر خلال فترة جائحة كورونا، حيث انشغلت الأنظمة الصحية بمواجهة الفيروس، ما أدى إلى انخفاض معدلات الفحص وتأخر اكتشاف عدد كبير من الحالات، خاصة تلك التي كانت في مرحلة العدوى الكامنة.

ما هو مرض السل وكيف ينتقل؟

ويُعد مرض السل من الأمراض البكتيرية التي تصيب في الأساس الرئتين، لكنه قد يمتد في بعض الحالات إلى أعضاء أخرى من الجسم، وينتقل عبر الهواء من خلال الرذاذ المتطاير عند السعال أو العطس أو حتى التحدث من قبل شخص مصاب بالعدوى النشطة، ما يجعله من الأمراض المعدية التي تتطلب وعيًا وإجراءات وقائية دقيقة.

الوضع العالمي ومعدل الإصابة في أمريكا

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا تزال معدلات الإصابة بالسل في الولايات المتحدة منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أن الاتجاه التصاعدي في السنوات الأخيرة يستدعي الانتباه، خاصة مع وجود نسبة من الحالات غير المكتشفة أو غير المعالجة في مراحل مبكرة.

مفهوم السل الكامن وخطورته

ويشير المتخصصون إلى أن ما يُعرف بالسل الكامن يمثل مرحلة يكون فيها الشخص مصابًا بالبكتيريا دون ظهور أعراض واضحة أو قدرة على نقل العدوى، إلا أن ما بين 5% و10% من هؤلاء قد تتطور لديهم الحالة إلى مرض نشط في حال ضعف المناعة أو غياب العلاج المناسب.

أبرز أعراض السل النشط

وتتضمن أبرز أعراض السل النشط السعال المستمر الذي قد يستمر لأسابيع، وألم الصدر، والإرهاق، وفقدان الوزن غير المبرر، إلى جانب الحمى والتعرق الليلي، وهي أعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى شائعة، ما يؤدي أحيانًا إلى تأخر التشخيص.

مضاعفات محتملة وتأثير المرض على الجسم

وفي بعض الحالات، قد يمتد تأثير المرض إلى الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ، إلا أن الرئتين تظلان الأكثر تأثرًا بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الحالات، وفق ما تشير إليه التقارير الطبية.

آراء الخبراء حول أسباب التصاعد الحالي

من جانبه، أوضح أحد أساتذة الطب بجامعة كريتون أن الزيادة الحالية في الإصابات تُعد متوقعة إلى حد كبير، نظرًا لتعطّل برامج المراقبة والعلاج خلال فترة الجائحة، مشيرًا إلى أن ما يتم رصده حاليًا قد يكون انعكاسًا لتراكم حالات لم تُشخّص في وقتها المناسب.

طرق علاج مرض السل

أما فيما يتعلق بالعلاج، فيعتمد بشكل أساسي على استخدام مجموعة من المضادات الحيوية لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالجرعات الموصوفة، حيث إن عدم استكمال العلاج قد يؤدي إلى تطور سلالات مقاومة للأدوية، وهو ما يجعل السيطرة على المرض أكثر صعوبة ويستدعي بروتوكولات علاج أطول وأكثر تعقيدًا.

مخاطر إهمال العلاج

وتحذر الجهات الصحية من أن تجاهل العلاج أو تأخيره قد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة، خاصة في حال ضعف المناعة أو عدم التشخيص المبكر.

طرق الوقاية من مرض السل

وفي إطار الوقاية من مرض السل، ينصح الخبراء بعدة إجراءات أساسية، من بينها الحفاظ على النظافة الشخصية، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والحرص على التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، وتجنب الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة دون اتخاذ احتياطات، إضافة إلى الالتزام بالعلاج الكامل في حال الإصابة.

إرشادات صحية إضافية للحد من انتشار العدوى

كما تؤكد التوصيات الطبية أهمية عدم العودة إلى العمل أو الدراسة إلا بعد الحصول على إذن من الطبيب، إلى جانب تطبيق إجراءات السلامة داخل المنشآت الصحية مثل تحسين التهوية واستخدام معدات الحماية الشخصية للحد من انتشار العدوى.