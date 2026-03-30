الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة

عبد الفتاح تركي

طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث حذرت من تقلبات جوية تشمل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، بالتزامن مع تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يميل إلى الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، في حين يعود الطقس للبرودة ليلًا على معظم المناطق، وهو ما يتطلب الحذر خاصة خلال فترات الليل والصباح الأولى.

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف متابعة تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

تشهد البلاد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وذلك على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية، تمتد خلال ساعات المساء إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد، خاصة على مناطق السلوم ومطروح وسيوة.

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من القاهرة الكبرى، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

نشاط الرياح وتأثيرها على الرؤية

تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 20 و30 كم في الساعة، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحيانًا.

كما يصاحب هذه الرياح هبات قوية تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم في الساعة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وهو ما يزيد من تأثيرها خاصة في المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أيضًا ظهور الأتربة العالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال وجنوب الصعيد، ما قد يؤثر على جودة الهواء والرؤية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

طقس شديد التقلب مع أمطار غزيرة| والأرصاد تحذر: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة لهذا الموعد

أما حالة البحر الأحمر فتتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتشير هذه الحالة إلى استقرار نسبي في حركة الملاحة البحرية، مع ضرورة متابعة التغيرات الجوية خاصة في ظل نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المحافظات على النحو الآتي.

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13.
6 أكتوبر العظمى 24 والصغرى 11.
بنها العظمى 23 والصغرى 12.
دمنهور العظمى 22 والصغرى 12.
وادي النطرون العظمى 23 والصغرى 11.
كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 12.
بلطيم العظمى 21 والصغرى 12.
المنصورة العظمى 22 والصغرى 11.
الزقازيق العظمى 23 والصغرى 12.
شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 12.
طنطا العظمى 22 والصغرى 11.
دمياط العظمى 21 والصغرى 15.
بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14.
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12.
السويس العظمى 23 والصغرى 12.
العريش العظمى 22 والصغرى 11.
رفح العظمى 21 والصغرى 10.
رأس سدر العظمى 24 والصغرى 12.
نخل العظمى 22 والصغرى 10.
كاترين العظمى 16 والصغرى 6.
الطور العظمى 24 والصغرى 15.
طابا العظمى 22 والصغرى 12.
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.
الغردقة العظمى 25 والصغرى 15.
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.
العلمين العظمى 21 والصغرى 11.
مطروح العظمى 20 والصغرى 11.
السلوم العظمى 21 والصغرى 11.
سيوة العظمى 23 والصغرى 10.
رأس غارب العظمى 24 والصغرى 16.
سفاجا العظمى 26 والصغرى 16.
مرسى علم العظمى 25 والصغرى 17.
شلاتين العظمى 29 والصغرى 18.
حلايب العظمى 27 والصغرى 19.
أبو رماد العظمى 30 والصغرى 16.
مرسى حميرة العظمى 29 والصغرى 18.
أبرق العظمى 28 والصغرى 18.
جبل علبة العظمى 28 والصغرى 17.
رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 19.

كسح مياه الأمطار

تحذيرات ونصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر خلال القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر للأتربة المثارة خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

كما نصحت بارتداء ملابس مناسبة نظرًا لتباين درجات الحرارة بين النهار والليل، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس.

حالة الطقس حالة الطقس غدًا طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 الأرصاد الجوية مصر أمطار رعدية اليوم تحذير الأرصاد درجات الحرارة غدًا الطقس في القاهرة رياح مثيرة للأتربة شبورة مائية اليوم حالة الطقس في مصر الآن

