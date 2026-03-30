الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
أسماء عبد الحفيظ

مع التغيرات السريعة في حالة الطقس خلال فصل الربيع، لا يتأثر الجو فقط، بل يمتد التأثير ليصل إلى جسم الإنسان بشكل مباشر، حيث يشكو كثيرون من أعراض مفاجئة مثل الصداع، والإرهاق، وتقلب المزاج، دون معرفة السبب الحقيقي. 

ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

وبحسب تقارير طبية وتفسيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن التغيرات المناخية السريعة لها تأثير واضح على وظائف الجسم المختلفة.

الصداع المفاجئ.. أول الإشارات

يعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا عند تقلب الطقس، خاصة مع تغير الضغط الجوي. فعندما ينخفض أو يرتفع الضغط بشكل مفاجئ، يحدث خلل في توازن الأكسجين داخل الجسم، ما يؤدي إلى تمدد أو انقباض الأوعية الدموية في الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يكونون أكثر عرضة لهذه الحالة، حيث تؤثر التغيرات الجوية بشكل مباشر على أعصابهم.

الإرهاق والخمول رغم عدم بذل مجهود

يشعر البعض بحالة من التعب العام والخمول عند تغير الطقس، حتى دون القيام بأي نشاط بدني. ويرجع ذلك إلى محاولة الجسم التكيف مع درجات الحرارة المختلفة، ما يستهلك طاقة إضافية.

كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة أو انخفاضها يؤثر على توازن السوائل في الجسم، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد.

تقلبات المزاج والشعور بالضيق

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

من الأمور التي قد لا ينتبه لها الكثيرون، أن الطقس يؤثر أيضًا على الحالة النفسية. فقلة التعرض لأشعة الشمس أو تغير درجات الحرارة بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى اضطراب في إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.

لذلك، قد يشعر البعض بالعصبية أو الحزن بدون سبب واضح، وهي حالة مؤقتة ترتبط غالبًا بتغيرات الطقس.

الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي

مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة، تزداد فرص الإصابة بالحساسية، خاصة لدى مرضى الجيوب الأنفية والصدر. دخول الأتربة إلى الجهاز التنفسي قد يؤدي إلى:

العطس المستمر
سيلان الأنف
ضيق في التنفس
تهيج العينين

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية المصرية بشكل مستمر من هذه الأجواء، خاصة في فترات نشاط الرياح خلال فصل الربيع.

اضطراب النوم

تقلب الطقس قد يؤثر أيضًا على جودة النوم، حيث يجد البعض صعوبة في النوم أو الاستيقاظ بشكل متكرر خلال الليل. ويرتبط ذلك بتغير درجة حرارة الجسم الداخلية، التي تتأثر بدرجة حرارة الجو المحيط.

كما أن الشعور بعدم الراحة بسبب الرطوبة أو البرودة المفاجئة قد يمنع الجسم من الدخول في نوم عميق.

ضعف المناعة وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد

عندما يتعرض الجسم لتغيرات مفاجئة بين الحرارة والبرودة، قد يضعف الجهاز المناعي مؤقتًا، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو العدوى الفيروسية.

ويحدث ذلك لأن الجسم يحتاج إلى وقت للتكيف مع التغيرات، وخلال هذه الفترة يكون أقل قدرة على مقاومة الفيروسات.

آلام المفاصل والعضلات

يشكو البعض من آلام في المفاصل عند تغير الطقس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة أو زيادة الرطوبة. ويرجع ذلك إلى تأثير الضغط الجوي على الأنسجة المحيطة بالمفاصل، ما يؤدي إلى الشعور بالألم أو التيبس.

كيف تحمي نفسك من تأثير تقلب الطقس؟

لتقليل هذه الأعراض، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة:

ارتداء ملابس مناسبة ومتدرجة
شرب كميات كافية من المياه
تجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة
الحصول على قسط كافٍ من النوم
تناول أطعمة تدعم المناعة

