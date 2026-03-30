مركز تغير المناخ يوجه نصائح هامة للمزارعين خلال الـ 3 أيام المقبلة بسبب الطقس السيء

وجه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصائح وتحذيراً شديد اللهجة بشأن حالة جوية "غير مسبوقة" ستشهدها البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقدم الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، مجموعة من التوصيات الفنية العاجلة للمزارعين بضرورة التنفيذ الفوري قبل بدء ذروة التقلبات.

وتابع أن يجب التوقف التام عن رش كافة أنواع المبيدات أو الأسمدة الورقية نظراً لتعرضها لـ "الغسيل" الفوري بفعل الأمطار، مع تأجيل عمليات الري والتسميد وتقليع المحاصيل حتى استقرار الأوضاع.

وأكمل أن ضرورة فتح المصارف فوراً، خاصة في حقول (القمح، الفراولة، البصل، والبطاطس) لتجنب غرق النباتات وتعفن الجذور نتيجة تراكم المياه.

واضاف أن مراجعة وتثبيت الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية، وتدعيم الأشجار لمواجهة الرياح والعواصف المتوقعة ، والتوقف عن تقليع المحاصيل الحساسة مثل البطاطس المبكرة والثوم خلال فترة التقلبات.