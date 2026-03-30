السفير المصري لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي

قدم السفير هانئ ناجي سفير مصر لدى استراليا أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى حكومة جمهورية فيجي إلى ناياكا لالابالافو رئيس الجمهورية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بالقصر الرئاسي، تضمنت استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني ورفع العلم المصري.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، عقد الرئيس الفيجي جلسة مع السفير المصرى، طلب خلالها نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالحضارة المصرية العريقة.

وثمن الدور الذي تضطلع به مصر وقيادتها السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، ولاسيما على المستوى متعدد الأطراف، كما أشار إلى مشاركة بلاده في عمليات حفظ السلام، مستحضراً تجربته الشخصية في الخدمة ضمن القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وما ترتب على ذلك من ارتباط خاص بمصر.

ومن جانبه، نقل السفير تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية فيجي، معرباً عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به فيجي في عمليات حفظ السلام الدولية.

وأكد التطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ودفعها إلى آفاق أرحب، خاصة في موضوعات تغير المناخ، فضلاً عن مواصلة التنسيق المشترك في الأطر متعددة الأطراف.

والتقى السفير المصرى، خلال زيارته إلى فيجي، بعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفيجية، وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء السيد سيتيفيني رابوكا، ووزير شئون السكان الأصليين، والوزيرة المساعدة للشئون الخارجية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها السياحة والتعليم والزراعة وإدارة الموارد المائية وتغير المناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانب الفيجي على تقديره للدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها الدولة الرائدة في دعم مسارات السلام في المنطقة، وما تتمتع به من خبرة وثقل في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وأعرب عن ثقته في أن انخراط مصر في هذه الجهود من شأنه الدفع نحو تحقيق الاستقرار وإحراز تقدم ملموس في هذا الصدد.