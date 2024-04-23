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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: انتهاء 94% من مشروع مستشفى طنطا العام الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى أن مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التى قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبى بمركز طنطا .

 

 

بدأت الجولة بمتابعة استمرار أعمال المرافق في مستشفى طنطا العام، والمقامة في منطقة سبرباى بطنطا.

وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%؜، ويقام المستشفى على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، 4 غرف رعاية مركزة.

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد على مساحة 5874 م2، مشيدا بمعدلات الإنجاز، ومن المفترض أن يضم المشفى 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

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