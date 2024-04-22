محافظ الغربية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لمتابعة قرارات خفض الأسعار

وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، مديريات التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، التي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم /الإثنين/، مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق وأعلن رفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبًا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها بجانب تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، مشددًا على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وأكد المحافظ على إعلان الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلاً عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

واختتم المحافظ الاجتماع بمتابعة أعمال توريد القمح، موجهًا بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر، مشددًا على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بالمحافظة والمشكلة بقرار من المحافظ الدكتور طارق رحمي لمتابعة توريد القمح المحلي موسم 2024 بشون وصوامع المحافظة.