ظهور نادر.. سمكة مانتا راي الفريدة في مياه مرسى علم بالبحر الأحمر

رصد عدد من الغواصين في مدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر، عند غروب شمس اليوم الجمعة، ظهور سمكة مانتا راي، المعروفة بـ"شيطان البحر"، وهي من الأسماك الزينة النادرة.

تتميز "سمكة مانتا راي" بحركتها الرشيقة، حيث تسبح بتحريك زعانفها الصدرية بشكل متقن، مما يجعل جسمها الضخم ينساب بسلاسة. ووفقًا للدكتور محمود معاطى، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، فإن "شيطان البحر" يمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم، ويتغذى على الكائنات الصغيرة في المحيطات والبحار.

وأوضح معاطى أن ظهور "شيطان البحر" للرواد يعتبر فرصة استثنائية، حيث تعتمد على صفوف من الصفائح الصغيرة في انتشال العوالق من الماء عبر فمها أثناء السباحة. كما تقوم هذه السمكة بتنظيم تدوير المغذيات وتنظيم وفرة العوالق في البيئة البحرية.

يُعتبر ظهور "شيطان البحر" ظاهرة نادرة في المياه المصرية، مما يجعل مشاهدتها فرصة لا تعوض لمحبي الغطس والبيئة البحرية.

تعكس هذه الظاهرة الفريدة جمال وتنوع الحياة البحرية في منطقة البحر الأحمر، وتجذب انتباه العديد من السياح والمهتمين بالبيئة البحرية.