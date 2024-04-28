الأمن يداهم مخازن محتكرى السجائر ويضبط 135 ألف عبوة بالظاهر.. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص وغير معلن عنه" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على حوالى (135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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