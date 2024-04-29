معاداة الصهيونية.. انقسام جديد يهدد النواب الأمريكي

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي للانقسام مجددًا بشأن قرار يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة.

وأدت موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ومضادة للحرب والعدوان الإسرائيلي علي غزة في الكليات في جميع أنحاء البلاد إلى توسيع الانقسام العميق بالفعل بين الديمقراطيين حول الحرب علي غزة ومزاعم معاداة السامية، وفق تقرير نشره موقع أكسيوس.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على قانون التوعية بمعاداة السامية الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي قدمه النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك).

وسيتطلب الأمر من وزارة التعليم استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية في إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز ضد الطلاب.

ويتضمن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، المثير للجدل بالنسبة للكثيرين من اليسار، "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير" و"عقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين"، كأمثلة على معاداة السامية.

ومن المرجح أن يتم تمرير هذا الإجراء في تصويت واسع النطاق من الحزبين، نظرًا لأنه، بالإضافة إلى 33 جمهوريًا، يضم مشروع القانون 14 راعيًا ديمقراطيًا.

وزار العديد من الديمقراطيين اليهود جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي لإظهار الدعم للطلاب اليهود وسط مزاعم بمعاداة السامية.

وهذه ليست سوى أحدث حالة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث طرح مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري قرارًا يتعلق بإسرائيل أو بمعاداة السامية، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تقسيم الديمقراطيين.

وينص هذا الإجراء الذي اتخذ في ديسمبر الماضي والذي "ينص بوضوح وحزم على أن معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية" قد أدى إلى حدوث انقسام حاد بين بعض الديمقراطيين.

كما انقسم الحزب بالتساوي تقريبًا حول إجراء آخر في وقت لاحق من ذلك الشهر يدعو رؤساء جامعات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا إلى التنحي بسبب إجاباتهم في جلسة استماع حول معاداة السامية.