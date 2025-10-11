قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جمال بيومي: مصر نجحت في وقف إطلاق النار بغزة عبر دبلوماسية رفيعة

منار عبد العظيم

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدور المصري في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يعكس دبلوماسية عالية المستوى تستحق أن تُدرّس، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق فعّال مع الأجهزة الأمنية، التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة.

اتفاق وقف القتال.. و400 شاحنة مساعدات يوميًا

وخلال حواره في برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أوضح بيومي أن مصر نجحت في تحقيق مطلبين أساسيين: أولهما وقف القتال، وثانيهما ضمان إدخال ما يقرب من 400 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا، وهو ما وافقت عليه إسرائيل.

القاهرة جمعت الأطراف حول الطاولة.. والمطالب قيد الاستجابة

جمال بيومي أشار إلى أن مصر لعبت دور الوسيط القوي القادر على جمع إسرائيل وحماس على طاولة واحدة، والاستماع إلى كافة المطالب من الطرفين، في خطوة غير مسبوقة كان لها أثر مباشر في تهدئة الأوضاع.

الفترة المقبلة حساسة.. لكن للدبلوماسية المصرية الكلمة الفصل

ونوّه إلى أن المرحلة القادمة ستكون حرجة فيما يخص من سيحكم غزة ومن يسيطر على المشهد، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية على إدارة هذه المرحلة الصعبة، مضيفًا: "من يختلف معنا يندم لاحقًا".

تدخل أمريكي.. وضغط من ترامب على نتنياهو

واختتم بيومي تصريحاته بالإشارة إلى تدخل أمريكي فاعل، حيث مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف الحرب، وهو ما تم بالفعل بعد يومين فقط من المفاوضات.

