ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا عليها 63 ألف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALMOLOUK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18303 طن تشمل : 1200 طن علف و 11254 طن يوريا و 3000 طن صويا و 1977 طن كلينكر و 872 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62147 طن تشمل : 6334 طن قمح و 15845 طن ذرة و 786 طن خشب زان و 5450 طن خردة و 7886 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 2690 طن زيت طعام و 2400 طن مولاس و 3856 طن سلاج و 9900 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5221 حركة .