أطلق عليه النار .. مقت.ل عامل بمسدس نجار في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصابة بعيار نارى.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده (نجار - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشاجرة بين نجله و(عامل - مقيم بذات العنوان) بدائرة المركز أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاه نجله من ( بندقية خرطوش) كانت بحوزته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تم ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.