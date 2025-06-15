حماس تنفي اغتيال رئيس مكتبها السياسي في قطر

نفت حركة حماس، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن “اغتيال إسرائيل لـ خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحماس في دولة قطر” بحسب وكالة “آر تي” الروسية.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، منذ تطورات أحداث السابع من أكتوبر، إلى اغتيال قيادات حماس، كما باغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار، وبعد ذلك اغتيال شقيقه محمد السنوار الذي ترأس الحركة بعد ذلك.

واغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، خلال تفعيل الحزب “جبهة الإسناد لفلسطين” بحربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تنتهجها أمام خصومها، وهو ما لجأت له بمواجهة الدولة الإيرانية الآن خلال الحرب الحالية.