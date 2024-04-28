مديرية تموين أسيوط تشن حملات على محال الجزارة والمخابز .. تفاصيل

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع الادارات التموينيه التابعة لها عدة حملات على الأسواق والمخابز.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحيهدة ومخازن المواد الغذائية ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملات عن الاتي :

مركز أبوتيج

تم ضبط احد الأشخاص بناحية النخيله مركز ابوتيج يقوم بذبح عجول بقري بفحصها تبين وجود خراربج وتقرحات وتنبعث منها روائح كريهة تزن 80 كيلو جراما. كما تم ضبط عدد 2 عجل بقري على قيد الحياة كان المتهم يقوم باتخاذ إجراءات ذبحهما احدهما يزن 350 كيلو جراما والاخر يزن 200 كيلو جرام وهما في حالة إعياء شديد ولا يرجى علاجهما طبقا لفحص الطبيب البيطري وعليه تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه وجاريد العرض عل النيابة العامة.

مركز ابنوب

تم تحرير 16 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون.

كما تم تحرير عدد 5 جنحة للمخابز السياحيه و الفينو لعدم الاعلان عن الاسعار.

مركز ديروط

تم تحرير 35 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف خبز.

كما تم تحرير 15 جنحة وذلك لبيع خبز سياحي ازيد من السعر وكذلك بيع فينو ازيد من السعر وبيع سجائر ازيد من السعر وعدم اعلان عن الاسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.