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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البترول: تجهيز غرفة جديدة وإهداء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية

صدى البلد

افتتحت وزارة البترول بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، غرفة أشعة مقطعية جديدة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية (CT)  للمستشفى الرئيسي الجامعي التابعة لكلية الطب - جامعة الاسكندرية ، والتى تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتى تنفذها قطاعات الوزارة وشركاتها والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى. 

وقامت شركة أنربك بتكليف من اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول بإعداد تقييم للاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب، وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع تجهيز غرفة أشعة مقطعية وإهداء جهاز أشعة مقطعية (CT )  بكامل مشتملاته طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، وساهم هذا المشروع في رفع كفاءة  وحدة الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي مما يدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان فى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع المدني.

وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة، كما يؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.

البترول الاسكندرية أبوقير للأسمدة الصناعات الكيماوية الأسمدة

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