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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مريم الدباغ تستعرض أناقتها وأنوثتها في أحدث إطلالة

مريم الدباغ
مريم الدباغ

تحرص الفنانة التونسية مريم الدباغ، علي مشاركة متابعيها، أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مريم الدباغ، في الصور بإطلالة جريئة، ترتدي فستان كب مجسم أسود اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر ملفتة، مع مكياج صاخب، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها. 
 
يذكر أن مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت. 

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٨_٠٦١٢٠٦

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