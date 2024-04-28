كلاب الشوارع اكتشفت الجثة.. والدة ضحية حلمية الزيتون تنهار بسبب وفاة ابنها

"نفسي حق أبني يرجع، عشان أنام وأنا مرتحة، وكمان هو ينام في قبره مرتاح"، بتلك الكلمات بدأت والدة محمد الذي لقي مصرعة على يد 5 عاطلين في منطقة حلمية الزيتون حديثها.

https://youtu.be/sBVIx1md5bs

وأكد والدة محمد، أبني نور عينيا مات، المتهمين غدروا بيه وخلصوا عليه عشان يسرقوا منه التوكتوك.

وأضاف، والدة الضحية في بث مباشر على صدى البلد،":أبني لحد دلوقتي في المشرحة وانا نفسي أدفنه، ومش هاخد عزاه غير لما النائب العام يجيب لي حقي".

وكشفت والدة الضحية، لـ صدى البلد":كلاب الشوارع هي اللي عثرت على جثة أبني، ولما عرفت كنت هموت".

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص عبر شريط السكة الحديد في منطقة الزاوية، على الفور تلقت مديرية أمن القاهرة إخطار من قسم الشرطة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية، بإجراء التحريات تم القبض على 5 متهمين لارتكابهم جرمة قتل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.