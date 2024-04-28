أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى النصف المليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2023-2024.

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 506.54 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 435.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات زيادة الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار وزيادة أرباح فروق تقييم العملة الأجنبية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 655.17 مليون جنيه، مقابل 676.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 346.771 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، مقابل أرباح بقيمة 388.008 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تحميل الفترة المماثلة فبراير 2023 بحوالي 50 مليون جنيه أرباح فروق عملة، بالإضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.