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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
محمود مطاوع

شهد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف والذي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.

تواكب الفكرة الدينية المميزة وتواجه الخطاب الكراهية

وقال أسامة الازهري إن المنصة تواكب الفكرة الدينية المميزة وتواجه الخطاب الكراهية لافتا انها مشروع وطني متكامل يقدم الإسلام كما يجب ان يقدم كما انها تمثل نقلة نوعية في التواصل مع الجمهور، وتيسير الوصول إلى الخطاب الديني المعتدل، وجميع خدمات الوزارة.

وأشار الى أنه صممت أن تكون منصة تفاعلية، لافتا إلى أن فريق عمل المنصة قام بمجهود كبير لإخراج هذه المنصة خلال عام كامل، وأنه سيتم تحويل جميع المحتوى على المنصة إلى مرئي ومسموع بدلا من مكتوب وتم إعداد أكثر من 60 ألف صفحة من المحتوى الديني .

ترجمة أكثر من 60 ألف صفحة

وقال الدكتور اسامة الأزهري وزير الأوقاف إن المنصة الرقمية لوزارة الاوقاف سيضاف لها الذكاء الاصطناعي ليكون محتوى إيجابي تفاعلي مؤكدا انه سيتم ترجمة أكثر من 60 ألف صفحة من المحتوى الديني المدروس ليصبح على الذكاء الاصطناعي عبر المنصة .

واستعرض وزير الاوقاف محتوى المنصة حيث استعرض موضوع الهجرة النبوية ، وخطبة الجمعة التي سيتم استعراضها في صلاة الجمعة المقبلة وعناصرها .

صحح مفاهيمك

كما استعرض باب " صحح مفاهيمك" موضحا أن المنصة رصدت أكثر من 40 قضية منها ادمان المواد الاباحية وتراشق القطارات بالحجارة وإدمان السوسيال ميديا والاستخدام المفرط للهاتف اثناء القيادة .

الدكتور أسامة الأزهري الأوقاف المنصة الرقمية مشروع وطني متكامل الإسلام

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