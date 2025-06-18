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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

السيدة
السيدة
منار شعبان

قررت سيدة وابنتها تحرير محضر في قسم شرطة التجمع بالقاهرة اتهمت فيه طالبات بمدرسة شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة بالاعتداء عليها وابنتها بالسب والشتائم وإحداث إصابات بهما داخل كافيه.

https://youtube.com/shorts/UM_608aB8nE

وأفادت السيدة في بلاغها أمام أجهزة أمن القاهرة، أنها كانت متواجدة في كافيه شهير بالقاهرة الجديدة برفقة ابنتها، وأثناء ذلك حضر إلى الكافيه مجموعة من طالبات وطلاب مدرسة شهيرة إلى داخل الكافيه، وبدأت الأصوات ترتفع داخل الكافيه وتحركات الطلاب بداخل،ه حتى أن مزاح الطلاب وصل إلى المنضدة التي تجلس عليها.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/UM_608aB8nE

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