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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العدل: إطلاق خدمة الاستعلام عن مستندات طلاق وزواج الأجانب

وزارة العدل
وزارة العدل
أحمد مهدي

أطلقت وزارة العدل خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب ضمن حزمة من الخدمات الرقمية بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو.

العدل تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة، وافق المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة.

تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب ، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة ، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل،

جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج.

وزارة العدل خدمة رقمية جديدة طلاق زواج العدل

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