محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مستشفى الزقازيق العام، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

جاء ذلك بحضور محمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى، مدير إدارة المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الحالات الصحية المترددة على غرفتي الأشعة التليفزيونة والأشعة العادية، واستفسر منهم عن جودة الخدمات المقدمه لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما حرص المحافظ على متابعة الحالات المرضية بأقسام القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة والقسطرة القلبية والقلب المفتوح، وتعرف من العاملين على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

ومن داخل وحدة التحكم بقسم القسطرة القلبية، تابع محافظ الشرقية إجراء عملية تركيب دعامة وتسليك جلطة قلبية لأحد الحالات المرضية تعرضت لحدوث انسداد بالشريان التاجي.

وأشاد بمهارة الفرق الطبية القائمة على القسم، متمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمراراً لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، منذ إنشاء القسم وحتى اليوم بإجراء ما يزيد على 3000 عملية وتركيب دعامات وتسليك جلطات، وذلك حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

أدار المحافظ حواراً هادئاً مع عدد من المرضى بقسم العناية المركزة المتوسطة، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، وأوصى العاملين بالمستشفى من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأكد المحافظ أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بجميع الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.