قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«يا نبض قلبي».. الشيخ محمد حسان يعلن وفاة والدته ويحدد موعد ومكان الجنازة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
الأول من نوعه.. تفاصيل لقاء آل باتشينو مع بابا الفاتيكان
السعودية تدعو قاصدي المسجد الحرام إلي ارتداء الكمامات
وقوع انفجارات ضخمة في مدينة كرج الإيرانية
4 مليارات يورو .. البرلمان الأوروبي يعتمد القراءة النهائية للدعم المالي لمصر
وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والتنسيق مع وزراء الخارجية العرب
شاهد.. قميص الأهلي خارج استاد ميتلايف قبل مباراة بالميراس غدًا
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك
الوزراء يوافق على تخصيص أرض لإقامة مدينة أطفيح الصناعية
كريم رمزي: العش يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام بالميراس.. وزيزو مفاجأة ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مستشفى الزقازيق العام، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

جاء ذلك بحضور محمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى، مدير إدارة المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الحالات الصحية المترددة على غرفتي الأشعة التليفزيونة والأشعة العادية، واستفسر منهم عن جودة الخدمات المقدمه لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما حرص المحافظ على متابعة الحالات المرضية بأقسام القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة والقسطرة القلبية والقلب المفتوح، وتعرف من العاملين على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

ومن داخل وحدة التحكم بقسم القسطرة القلبية، تابع محافظ الشرقية إجراء عملية تركيب دعامة وتسليك جلطة قلبية لأحد الحالات المرضية تعرضت لحدوث انسداد بالشريان التاجي.

وأشاد بمهارة الفرق الطبية القائمة على القسم، متمنياً لجميع المرضى الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمراراً لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، منذ إنشاء القسم وحتى اليوم بإجراء ما يزيد على 3000 عملية وتركيب دعامات وتسليك جلطات، وذلك حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

أدار المحافظ حواراً هادئاً مع عدد من المرضى بقسم العناية المركزة المتوسطة، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لهم، وأوصى العاملين بالمستشفى من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأكد المحافظ أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أوليات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بجميع الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى على أعلى مستوى.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق العام السكرتير العام وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعدها ورابطها

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات خطرة على طريق ترعة الإسماعيلية

جانب من الاجتماع

مجلس جامعة بنها الأهلية يستعرض المنح الطلابية ويوافق علي الوصف الوظيفى للجهاز الإدارى

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يكرم فريق عمل مشروعك لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية.. ملك قورة بإطلالة جريئة.. وحنان مطاوع تثير الجدل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد