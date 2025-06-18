بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

فيما قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين وشرطة البيئة و المسطحات المائية والرقابة الإدارية – الرقابة التموينية - الرقابة الصحية – مجالس المدن بتنفيذ حملات تفتيشية بكل من مدينتي (العاشر من رمضان ـ ههيا ).

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٥) محاضر مخالفة و ضبط (٥٣٠ كجم ) لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.