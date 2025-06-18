قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع جديد مع "أولوسوي" التركية لصناعة الغزل والخيوط
خامنئي يحذر أمريكا: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه وأي تدخل عسكري سيعرضكم لأضرار جسيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة " من بدري أمان" والتي إنطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي ١٤ يونيو ٢٠٢٥ وتستمر حتي الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥ لتقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية لأبناء المحافظة ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات بمديرية الشئون الصحية.

إستهل محافظ الشرقية جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بالعيادة المتنقلة أمام المستشفى والمسئولة عن أخذ مسحة عنق الرحم، مؤكداً إستمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من المبادرة، مشيداً بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين وخاصة مبادرات دعم صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال من الأمراض.  

كما حرص المحافظ على تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تضم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية، وكذلك إستكمال الفحوصات الطبية والعلاجية المتقدمة للحالات المكتشفة، مشيداً بالإقبال الكبير من المواطنين للحصول على الخدمة والذي يدل على وعى المواطنين وحرصهم على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

التقى محافظ الشرقية بعدد من السيدات المترددات علي المبادرة واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية والقضاء على قوائم الإنتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

وفي لفتة إنسانية واستجابة لطلب إحدى السيدات المترددات علي المبادرة بإجراء الكشف الطبي على العين، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى طب وجراحة العيون (الرمد الجديد) لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة وتوفير العلاج المناسب لحالتها متمنياً لها الشفاء العاجل .

كما استعرض الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة الخطوات التنفيذية لمبادرة "من بدري أمان" والتي تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال، وذلك من خلال ٣ مستشفيات رئيسية بالمحافظة هم "الزقازيق العام ، ومنيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي"، لافتاً أن مبادرة "من بدري أمان" ستسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى التوجه لنقاط الفحص للإستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية الجديدة، والتي يتم تنفيذها خلال ٦ أيام فقط بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة خلال الثلاثة أيام الماضية قامت بتقديم  الخدمة لعدد ٦٠٢٨ مستفيد، منهم فحص ٣٣٥٩ سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص ٢٢٩٥ مواطن ضمن مبادرة الكشف وعلاج الأورام السرطانية، كما تم تطعيم ٣١٤ فتاة، والقيام بإجراء مسحات عنق الرحم لعدد ٦٠ سيدة، مشيراً إلى أن مبادرة "من بدري أمان" يتم تنفيذها في ٥ محافظات هي (الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية)، ويتم خلالها أيضاً فحص السيدات بوحدة الماموجرام المتنقلة والتي تم دعمها للمحافظة خلال أيام المبادرة، وذلك بمستشفى منيا القمح المركزي، مؤكداً أن جميع الخدمات تقدم مجاناً من سن ١٨ سنه فأكثر وذلك من خلال الرقم القومي للمستهدفين.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الصحة مستشفى الزقازيق العام من بدري أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

دعم لمرضى الغسيل الكلوى

جهود مكثفة لصحة الدقهلية.. دعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات.. و30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات

موسم جمع المانجو بجنوب سيناء

" المانجا طابت على الشجر" .. بدء موسم حصاد المانجو السكري بجنوب سيناء.. زراعة 6800 فدان هذا العام

الذهب

الاحتياطي اللامع.. البنوك المركزية تتسلح بالذهب

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد