محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة " من بدري أمان" والتي إنطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي ١٤ يونيو ٢٠٢٥ وتستمر حتي الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥ لتقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية لأبناء المحافظة ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، والدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات بمديرية الشئون الصحية.

إستهل محافظ الشرقية جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بالعيادة المتنقلة أمام المستشفى والمسئولة عن أخذ مسحة عنق الرحم، مؤكداً إستمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من المبادرة، مشيداً بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكداً أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين وخاصة مبادرات دعم صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال من الأمراض.

كما حرص المحافظ على تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تضم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية، وكذلك إستكمال الفحوصات الطبية والعلاجية المتقدمة للحالات المكتشفة، مشيداً بالإقبال الكبير من المواطنين للحصول على الخدمة والذي يدل على وعى المواطنين وحرصهم على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

التقى محافظ الشرقية بعدد من السيدات المترددات علي المبادرة واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية والقضاء على قوائم الإنتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

وفي لفتة إنسانية واستجابة لطلب إحدى السيدات المترددات علي المبادرة بإجراء الكشف الطبي على العين، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى طب وجراحة العيون (الرمد الجديد) لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة وتوفير العلاج المناسب لحالتها متمنياً لها الشفاء العاجل .

كما استعرض الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة الخطوات التنفيذية لمبادرة "من بدري أمان" والتي تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال، وذلك من خلال ٣ مستشفيات رئيسية بالمحافظة هم "الزقازيق العام ، ومنيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي"، لافتاً أن مبادرة "من بدري أمان" ستسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى التوجه لنقاط الفحص للإستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية الجديدة، والتي يتم تنفيذها خلال ٦ أيام فقط بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة خلال الثلاثة أيام الماضية قامت بتقديم الخدمة لعدد ٦٠٢٨ مستفيد، منهم فحص ٣٣٥٩ سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص ٢٢٩٥ مواطن ضمن مبادرة الكشف وعلاج الأورام السرطانية، كما تم تطعيم ٣١٤ فتاة، والقيام بإجراء مسحات عنق الرحم لعدد ٦٠ سيدة، مشيراً إلى أن مبادرة "من بدري أمان" يتم تنفيذها في ٥ محافظات هي (الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية)، ويتم خلالها أيضاً فحص السيدات بوحدة الماموجرام المتنقلة والتي تم دعمها للمحافظة خلال أيام المبادرة، وذلك بمستشفى منيا القمح المركزي، مؤكداً أن جميع الخدمات تقدم مجاناً من سن ١٨ سنه فأكثر وذلك من خلال الرقم القومي للمستهدفين.