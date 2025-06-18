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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | 4 طرق للتواصل مع فيس بوك لحل أي مشكلة و إليك أهم مواصفات هاتف Mate XT 2 قبل إنطلاقه

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي
 

4 طرق للتواصل مع فيس بوك لحل أي مشكلة
لا يوجد لدى فيس بوك رقم هاتف عام يسمح بالاتصال والتحدث مباشرة فإذا كنت تبحث عن سؤال عبر محرك البحث جوجل، فمن المحتمل أنك بحاجة إلى دعم عاجل من فيسبوك و قد تبدو عملية التواصل مع فيس بوك صعبة، لكنها ليست مستحيلة.. إليك أفضل طريقة للتواصل مع دعم فيس بوك.

وفقا لموقع "gizmochina"في مرحلة ما، قد يواجه فيسبوك بعض المشاكل، وقد تتوقف العديد من وظائفه عن العمل بشكل صحيح و يُرجى الانتظار لبضع ساعات، والتواصل مع الدعم الفني فقط إذا لم يعد الوضع إلى طبيعته بعد تلك الفترة. 

قاهر سامسونج .. إليك أهم مواصفات هاتف Mate XT 2 قبل إنطلاقه

أُعلنت شركة هواوي عن هاتفها الأول Mate XT قبل فترة، مزودًا بآلية طي ثلاثية مبتكرة، لترتقي بالهواتف الذكية القابلة للطي إلى مستوى جديد. ولكن، أثيرت بعض التساؤلات حول متانته الإجمالية، نظرًا لتصميمه الفريد. والآن، يُشير تسريب جديد إلى أن الجيل القادم من Mate XT 2 قد يشهد ترقية هائلة في هذا الجانب، بفضل تقنية الزجاج المتطورة.

أداء خارق لهاتف سامسونغ القابل للطي.. تسريب مواصفات Galaxy Z Flip 7 FE

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 7 مزودًا برسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وذلك بفضل تضمين الأجهزة الضرورية في أحدث شريحة Exynos 2500 من سامسونج.

حصلت شريحة Exynos 2500، أول شريحة من سامسونج مبنية بتقنية 3 نانومتر، مؤخرًا على اعتماد شركة Skylo Technologies لكفاءتها في الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

إطلاق Redmi Pad 2 .. أقوى وأغلى جهاز لوحي من ريدمي

كشفت شركة Redmi، في وقت سابق من هذا الشهر، عن جهاز Redmi Pad 2 في أسواق مختارة بمنطقة جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك الفلبين، وقد وصل الآن الجهاز نفسه رسميًا إلى السوق الهندية. 

ويُعد Redmi Pad 2 جهازًا لوحيًا يعمل بنظام Android بسعر مناسب، مع التركيز على جودة الشاشة وعمر البطارية وإمكانية الاتصال بأجهزة متعددة، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين في مجالات الترفيه والتعلم والإنتاجية اليومية.

وإليك أهم مواصفات Redmi Pad 2 وميزاته وأسعاره وتوافره في الهند.

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