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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

4 طرق للتواصل مع فيس بوك لحل أي مشكلة

الاتصال بالفيس بوك
الاتصال بالفيس بوك
لمياء الياسين

لا يوجد لدى فيس بوك رقم هاتف عام يسمح بالاتصال والتحدث مباشرة فإذا كنت تبحث عن سؤال عبر محرك البحث جوجل، فمن المحتمل أنك بحاجة إلى دعم عاجل من فيسبوك و قد تبدو عملية التواصل مع فيس بوك صعبة، لكنها ليست مستحيلة.. إليك أفضل طريقة للتواصل مع دعم فيس بوك.

كيفية الاستعداد للتواصل مع دعم الفيسبوك؟ 

وفقا لموقع "gizmochina"في مرحلة ما، قد يواجه فيسبوك بعض المشاكل، وقد تتوقف العديد من وظائفه عن العمل بشكل صحيح و يُرجى الانتظار لبضع ساعات، والتواصل مع الدعم الفني فقط إذا لم يعد الوضع إلى طبيعته بعد تلك الفترة. 


كم من الوقت يستغرق الحصول على إجابة من دعم الفيسبوك؟

هناك عدة عوامل تؤثر على سرعة استجابة فيسبوك. في أيام العمل، عادةً ما تكون مدة الاستجابة أربعًا وعشرين ساعة (يُشير فيسبوك إلى أن الاستفسارات المُقدمة خلال الليل قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً للرد).

ليس من الممكن دائمًا تحقيق ذلك، والسبب الرئيسي هو عاملان: تعدد الاستفسارات من نفس النوع، وأهمية المشكلة (مدى تعقيدها).


كيفية التواصل مع دعم الفيسبوك؟


1- احصل على إجابات من مركز مساعدة Facebook

يتم تحديثه بانتظام فيمكنك استخدام لوحة المساعدة إذا كانت لديك أي أسئلة، فهي كنزٌ حقيقي من المعلومات الأساسية والمتقدمة حول كيفية استخدام المنصة. يمكنك الوصول إليها مجانًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى إذا لم تكن مسجلاً دخولك إلى فيسبوك. لا يزال بإمكانك استخدام قناة الدعم هذه حتى في حال تعرض حسابك للاختراق أو الحظر، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى العديد من الصفحات التي تشرح كيفية عمل المنصة، يتضمن مركز المساعدة قسم الأسئلة الشائعة.

#2 اتصل بدعم Facebook عبر الإبلاغ عن مشكلة

يمكن فقط للمستخدمين المسجلين استخدام هذا الخيار للتواصل مع فيسبوك. في حال فقدان الوصول إلى حسابك على هذا الموقع، يجب عليك استخدام طرق أخرى للتواصل مع فيسبوك.

يُنصح باستخدام خيار "الإبلاغ عن مشكلة" إذا كانت مشكلتك تقنية بحتة. يُمكنك الوصول إليه بالضغط على زر "المساعدة والدعم" في الزاوية العلوية اليمنى. لا يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار إلا بعد تسجيل الدخول، وهو ما لم يكن متاحًا في الخيار السابق.

يتيح موقع فيسبوك للمستخدمين الإبلاغ عن الصفحات المعطلة، ومشاكل الدفع، والمحتوى المسيء أو المخالف لقواعده باستخدام هذه الطريقة.

#3 اتصل بفيسبوك عبر نموذج الاتصال بالمعلنين

لا يزال بإمكانك التواصل مع مستشار فيسبوك مباشرةً إذا كنت تدير حسابًا تجاريًا ويجب أن تكون مسؤولاً عن حساب تجاري نشط لاستخدام هذه الطريقة. ويمكنك إنشاء حسابات إعلانات فيسبوك مجاني، ورغم أنك لا تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة لإنشاء حساب، إلا أن الحسابات ذات الإنفاق الإعلاني الأعلى عادةً ما تتلقى ردودًا أسرع.

4 -تواصل مع فيسبوك عبر الدردشة 

يرجى ملاحظة أن هذه الميزة ليست متوفرة لجميع الحسابات، ومن المرجح أن تكون متاحة للحسابات التي تحتوي على حملات إعلانية نشطة. يقوم Facebook بتخصيص خيار الدردشة تدريجيًا اعتمادًا على عدد الوكلاء المتاحين ومستوى نشاط حساب الإعلان الخاص بك.

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