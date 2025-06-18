نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتاألقت نادين نجم الدين ، فى الصور باطلالة ملفتة توب باللون الرمادى اللامع و بنطلون جينز.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد نادين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.